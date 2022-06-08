Москва, 8 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по бронетанковому заводу Харькова. Об этом 8 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе ХАРЬКОВА нанесён удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков, а также батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Харькова.

При этом этом официальный представитель Минобороны РФ добавил, что в районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой Народной Республики и Звановка Луганской Народной Республики были уничтожены четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами, а в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из минометов.