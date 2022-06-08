Брянск, , 12:30 — REGNUM Памятник воинам 11-й гвардейской армии Брянского фронта обновили в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе городской администрации.

Танк-памятник Пресс-служба Брянской городской администрации

Легендарный танк Т-34 почистили и покрасили при помощи автовышки. После косметических работ на боевую машину вернули Знамя Победы, которое впервые установили в преддверии Дня Победы в 2 022 году.

Памятник на въезде в Фокинский район Брянска был возведён по инициативе и на средства предприятий и общественных организаций в 1 967 году.