Нанкин, Китай, , 11:34 — REGNUM Переживший Нанкинскую резню Юй Чансян, скончался во вторник в возрасте 95 лет в Китае, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

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По данным Мемориального зала жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками, смерть Юя сократила общее число зарегистрированных выживших до 55 человек.

Нанкинская резня произошла, когда японские войска захватили тогдашнюю китайскую столицу 13 декабря 1 937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны.

Юю было 10 лет, когда его биологический отец был убит во время резни. Его приемный отец также был ранен японскими захватчиками, но выжил. Юй и его жена подписались на донорство тела много лет назад. Тело его жены было пожертвовано после ее кончины. Тело Юя также будет передано в дар.

Юй — шестой выживший после Нанкинской резни, погибший в этом году. Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, зафиксированные как в письменных документах, так и в видеозаписях. Эти записи о массовых убийствах были внесены ЮНЕСКО в Реестр Памяти мира в 2 015 году.