Москва, , 11:34 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции оперативно-тактической авиацией России за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военная техника вооружённых сил Украины. Об этом 8 июня в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов», — добавил Конашенков.

Кроме того, по его словам, у украинской армии стало меньше на восемь танков. Также уничтожены две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 7 июня, в результате действий российской авиации за сутки были поражены 65 районов сосредоточения украинской живой силы и техники. Ударами с воздуха были уничтожены более 170 националистов. Кроме того, ВСУ потеряли девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарею полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения.

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