Сеул, , 11:36 — REGNUM Министр промышленности Южной Кореи Ли Чан Ян встретился 8 июня в Сеуле с коллегой из ОАЭ Султаном бин Ахмедом аль-Джабером, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, энергетики и цепочек поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, стороны договорились о тесном сотрудничестве в области цифровых технологий и других новых секторах, а также ускорить сотрудничество в области водорода и возобновляемых источников энергии. В связи с этим страны создадут семь подкомитетов — по интеллектуальному производству, роботам, малым спутникам, беспилотникам, цифровым технологиям, электронному обучению.

Они также договорились провести встречу на уровне министров для обсуждения технологического сотрудничества в конце текущего года.