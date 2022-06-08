Москва, , 11:33 — REGNUM Фактически все бюджетные учреждения России получили доступ к быстрому интернету. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Чуть больше чем за два года мы подключили оптикой 75 тыс. объектов. Это 26 тыс. ФАПов, которые находятся в сельской местности, это 22 тыс. школ, из которых 18 тыс. находится в сельской местности, это библиотеки, музеи, органы региональной власти, органы местного самоуправления, федеральные структуры, участковые пункты полиции, пожарные части, подразделения Росгвардии», — заявил Шадаев.

«Фактически, у нас все бюджетные учреждения получили возможность пользоваться быстрым интернетом. И очень важно, что мы ограничили рост тарифов на такие услуги уровнем инфляции. Это очень важно — таким образом, операторы, получив такой монопольный доступ в эти учреждения, не смогут диктовать цены», — указал он.