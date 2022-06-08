Москва, 8 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В День России 12 июня жителей Москвы ожидает ясная жаркая погода, без осадков. Ночью +13… 15 °С, днём воздух прогреется до +25… +27 °С, сообщили 8 июня в Гидрометцентре.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличные музыканты на ВДНХ. День России в Москве

Накануне праздника, 11 июня, пройдёт небольшой дождь; ночью +16… 18 °С, днём +18… +20 °С, ветер северо-западный, слабый.

В выходной день, 13 июня, в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью +14… 16 °С, днём потеплеет до +21… +23 °С, ветер юго-восточный, умеренный.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России ждёт короткая рабочая неделя и длинные выходные с 11 по 13 июня.

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