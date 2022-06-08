Анадырь, 8 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Отдельные радиолокационные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на острове Врангеля и мысе Шмидта, провели учения по поиску, обнаружению и распознаванию одиночных и групповых воздушных целей, имитировавших авиацию условного противника. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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Радиолокационным подразделениям для усложнения задачи моделировалось одновременно несколько групп и одиночно летящих воздушных целей, во всём диапазоне высот и скоростей.

пресс-служба ВВО «В ходе проведённой разведки воздушного пространства личный состав радиолокационных комплексов обнаружил летательные аппараты, провёл их распознавание и сопровождение».

Всего в рамках учений было обнаружено несколько десятков целей, информация о которых была оперативно передана на пункты управления объединения ВВС и ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, противолодочные самолёты Ил-38Н дислоцированного на Камчатке смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили над Тихим океаном плановые восьмичасовые патрульные полёты.

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