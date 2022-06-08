Самара, , 11:37 — REGNUM Жителям и гостям Самары в честь Дня России намерены раздать ленты с российским триколором. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Российский триколор © Wanwa

Сообщается, что кроме этого 12 июня 2022 года представители молодежных объединений Самарской области намерены также раздать значки с символом трудового подвига куйбышевцев — легендарным штурмовиком «ИЛ-2».

Отмечается, что символ праздника можно будет получить в 11:00 часов на Полевом спуске Самарской набережной (памятник князю Григорию Засекину), на ул. Ленинградской рядом около фонтанов на ул. Осипенко, а также в 12:00 часов на I и II очереди Самарской набережной, на склоне площади Славы, в парке Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данная акция в Самарской области проходит каждый год.