Российские войска уничтожили в боях за Святогорск более 300 националистов
Москва, 8 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Российские войска наносят значительный урон живой силе и военной технике украинской группировки на Донбассе. За три дня в Святогорске (ДНР) уничтожено свыше 300 националистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 8 июня на брифинге.
Он добавил, что за указанный период уничтожено шесть украинских танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более двадцати единиц автомобильной техники.
«Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов», — сказал Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Минобороны России заявили о завершении зачистки города Святогорска от украинских сил.
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