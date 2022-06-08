Москва, 8 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Российские войска наносят значительный урон живой силе и военной технике украинской группировки на Донбассе. За три дня в Святогорске (ДНР) уничтожено свыше 300 националистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 8 июня на брифинге.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

Он добавил, что за указанный период уничтожено шесть украинских танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более двадцати единиц автомобильной техники.

«Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более трехсот националистов», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Минобороны России заявили о завершении зачистки города Святогорска от украинских сил.

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