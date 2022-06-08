Уфа, 8 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Срывы в графике работы регоператора по вывозу ТКО наблюдаются в трёх районах Башкирии из-за обрушившихся на регион ливневых дождей. Мусоровозы не могут проехать к полигону ТКО в Мишкинском районе, чтобы разгрузиться — дорогу размыло. Три машины застряли.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

На этот полигон также свозят отходы из Аскинского и Караидельского районов.

«Ждём трактор, — рассказывают водители застрявших машин. — Один КамАЗ с Аскинского района вынуждены были оставить здесь ночевать. Сегодня день сорван, вчерашний мусор лежит в машинах».

Подъездные пути к полигону ТКО в Мишкинском районе на протяжении двух километров находятся в аварийном состоянии. Большегрузы добираются до него по полю.

«Владелец полигона, депутат местного совета Радик Шамсутдинов, не раз получал наши обращения с просьбой отремонтировать подъездные пути, но ситуация не меняется уже несколько лет», — рассказывает директор регоператора по северо-западу Башкирии «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева.

По закону, регоператор не может нарушить территориальную схему транспортировки отходов, утвержденную минэкологии региона, поэтому перенаправить ТКО на другие полигоны не представляется возможным, а мусорные контейнеры в населенных пунктах переполняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месячная норма осадков выпала за неделю в Башкирии.

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