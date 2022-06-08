Томск, 8 июня 2022, 11:30 — REGNUM На водоёмах Томской области с начала года погибли 12 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, большинство утонувших (7 человек) — рыбаки и охотники.
При этом в момент происшествий погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с этим спасатели призвали любителей охоты и рыбной ловли соблюдать элементарные меры предосторожности. В частности, проверять исправность лодок, надевать спасательные жилеты, отказаться от алкоголя.
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