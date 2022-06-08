Архангельск, 8 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Архангельский следком выясняет обстоятельства гибели 70-летнего мужчины, утонувшего на реке Кизема, сообщает пресс-служба ведомства.

Лодка

Трагедия произошла 6 июня вечером у деревни Лущево. Лодка, в которой находились двое мужчин, перевернулась.

«63-летнему жителю поселка Кизема удалось спастись и сообщить о происшествии. По предварительным данным утонул его 70-летний односельчанин, который также находился без спасательного жилета. Тело из воды не извлечено, проводятся водолазные работы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке в Бурятии перевернулась лодка, один человек пропал без вести.