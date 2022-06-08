Джакарта, , 11:29 — REGNUM Объем торговли Индонезии и Саудовской Аравии в 2 021 году, когда мир все еще был поражен пандемией COVID-19, увеличился более чем на 40% и достиг $5,5 млрд, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Эта позитивная тенденция продолжает расти в первом квартале 2 022 года», — заявил министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, выступая после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

Для дальнейшего расширения и сбалансирования двусторонней торговли министры иностранных дел двух стран обсудили расширение доступа индонезийских товаров — особенно легковых автомобилей, пальмового масла, переработанной рыбы и птицы — на рынок Саудовской Аравии, которая является крупнейшим торговым партнером Индонезии в регионе Ближнего Востока.

Что касается инвестиций, то страны договорились поощрять более тесное сотрудничество между Саудовским государственным инвестиционным фондом и Инвестиционным управлением Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял с почетным визитом министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда в Джакарте.

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