Владивосток, 8 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Авторемонтный завод Уссурийска и Минский тракторный завод заключили соглашение о сотрудничестве — церемония подписания документа состоялась 7 июня в ходе рабочей поездки делегации Приморья в Белоруссию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Трактор «Беларусь»

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Стороны договорились о создании сборочного производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники в Приморье и развитии промышленной кооперации на взаимовыгодной основе.

В ближайшее время представители правительства Приморья и предприниматели региона побывают на заводе одного из ведущих производителей сельскохозяйственной белорусской техники «Амкодор» и кондитерской фабрике «Коммунарка».

Как сообщало ИА REGNUM, объявление шведского мебельного концерна IKEA о том, что фирма на время останавливает деятельность в России и Белоруссии, теперь не вызывает ни зависти, ни сожаления. Производство мебели в России на фоне внешнего санкционного давления заметно оживилось.