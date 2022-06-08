Новосибирск, , 11:29 — REGNUM Новосибирцев призвали быть внимательными и сохранять скоростной режим на участках автодорог, близко прилегающих к лесным массивам. На региональных трассах участились ДТП с участием крупных диких животных. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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«Сегодня информация об очередном ДТП поступила от госинспектора отдела охраны животного мира министерства природных ресурсов и экологии Евгения Полюбина«, — говорится в сообщении.

На территории региона с начала 2 022 года произошло уже более 20 случаев дорожных происшествий с животными.