Первомайск, , 11:27 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из минометов. Об этом 8 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Уточняется, что обстрел Первомайска со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, ещё 732 человека пострадали.