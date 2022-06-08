Первомайск, ЛНР, 8 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из минометов. Об этом 8 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Первомайска со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, ещё 732 человека пострадали.