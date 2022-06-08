Майкоп, 8 июня 2022, 11:27 — REGNUM В Адыгее возбудили уголовное дело против жителя поселка Яблоновский, который избивал собаку. Живодер, несмотря на то, что за ним наблюдают соседские дети, бил сою жертву железным прутом. Собака не погибла лишь благодаря неравнодушным гражданам. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
За проявленную жестокость 32-летнему жителю поселка Яблоновский грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время следствие по делу продолжается.