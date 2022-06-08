Майкоп, 8 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Адыгее возбудили уголовное дело против жителя поселка Яблоновский, который избивал собаку. Живодер, несмотря на то, что за ним наблюдают соседские дети, бил сою жертву железным прутом. Собака не погибла лишь благодаря неравнодушным гражданам. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животным, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Раненая собака

«Подозреваемый, находясь около своего подъезда, нанес деревянным бруском два удара собаке по голове. После этого мужчина отнес животное в мусорный бак. Узнав, что пес жив, он взял металлическую арматуру и попытался довести умысел до конца, но ему воспрепятствовали местные жители», — говорится в сообщении полиции.

За проявленную жестокость 32-летнему жителю поселка Яблоновский грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время следствие по делу продолжается.