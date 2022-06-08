Благовещенск, , 11:34 — REGNUM В Благовещенске на День России 12 июня запланирован фестиваль «Парк на Зелёной даёт Добро!». Всего в столице Амурской области состоится 60 праздничных мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

День России. Флаги в Барнауле Barnaul.org

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С 10 по 12 июня в городе будет проходить фестивальное движение «Культурный город на набережной». Запланированы спортивные мероприятия — соревнования по бадминтону и пляжному волейболу, а также патриотическая эстафета «Флаг моего государства».

В парке Дружбы в предпраздничный день также будут проходить различные развлекательные мероприятия. Горожан приглашают принять участие во всероссийских акциях — «Флаги России», «Окна России», «Лица России», к флешмобу «Гимн России» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске 12 июня также состоится открытие стелы, посвящённой выпускникам Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.