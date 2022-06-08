Москва, , 11:25 — REGNUM Работа. ру изучила вакансии и резюме, опубликованные на сервисе в мае 2 022 года, и выяснила, как изменился российский рынок труда в прошлом месяце.

Эдуард-Жан Дамборгух. Торговка. До 1890

В прошлом месяце на сервисе зафиксировано некоторое снижение как работодательской (-23% новых вакансий), так и соискательской (-20% новых и обновленных резюме) активностей на рынке труда по сравнению с показателями апреля 2 022 года. Значительное влияние на это оказали сезонные факторы: для мая характерно традиционное снижение соискательской и работодательской активности из-за длинных праздников.

Кроме того, на рынке труда постепенно происходят изменения: компании сосредотачиваются на повышении эффективности существующих бизнесов, а соискатели, согласно результатам исследования Работы. ру, на первый план стали выводить не столько зарплату, сколько стабильность компании. Это в том числе оказывает влияние на степень активность соискателей.

Активность работодателей

Чаще всего в мае 2 022 года сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали 16% вакансий от общего числа майских предложений о работе. Также высокую активность на рынке труда продемонстрировали компании из сфер производства и агропрома (11% вакансий от общего числа), транспорта и логистики (9%), сферы услуг (8%), а также строительства и недвижимости (6%).

Работа. ру

При этом наибольший прирост вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае был заметен в области работы для студентов (+10%) и в областях культуры, образования и госслужбы (5%).

Чаще всего в мае на сервисе Работа. ру в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. В области производства и агропрома самыми востребованными специалистами стали токари, слесари и инженеры. В сфере транспорта и логистики наиболее активно искали водителей, грузчиков и комплектовщиков. Компании из сферы услуг нуждались в поварах, уборщиках и кассирах. Машинистов, инженеров и слесарей чаще всего искали в сфере строительства и недвижимости.

Активность соискателей

В мае по сравнению с апрелем 2 022 года произошло снижение соискательской активности на 20% (новые и обновленные резюме). Начиная с мая, на рынке труда традиционно падает активность соискателей, чему способствуют длительные майские праздники. Период с мая по август считается «низким» сезоном — количество открытых вакансий и резюме сокращается, хотя и появляются сезонные предложения.

Чаще всего в мае соискатели искали работу в сфере офисных служб: в этой сфере было опубликовано 17% от общего числа резюме. Высокая активность соискателей также заметна в отрасли транспорта и логистики (12% от числа резюме), торговле (10%), а также среди соискателей, которые ищут работу без специальной подготовки и соискателей в сфере услуг (9%).