Пенза, , 11:35 — REGNUM Жительница Пензы поверила лжесотрудникам банка и перечислила на неизвестные счета более 600 тыс. рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Перевод денег

По словам 34-летней женщины, ей на сотовый позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и заверил в попытке злоумышленниками оформить кредит на ее имя. Перевод всех средств на «безопасные» счета позволит сохранить и заблокировать данную операцию. Женщина сняла 343 340 рублей и перечислила деньги на указанные реквизиты.

На следующий день ее вновь позвонили и пояснили о необходимости оформить кредит на свое имя для установления лиц, пытающихся оформить займ. Горожанка вновь поверила и оформила в разных банка два кредита на 436 тыс. рублей. Позже она перевела на незнакомый счет 324,5 тыс. рублей. Общая сумма материального ущерба составила 667 840 рублей.

Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию. При этом о подобных способах мошенничества пострадавшей было известно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе устанавливают личность злоумышленника, который от имени сотрудника службы безопасности банка выманил у 35-летней женщины более 800 тыс. рублей.

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