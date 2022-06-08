Москва, 8 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В 2 021 году в России была успешно внедрена новая технология определения приоритетности подключения населённых пунктов к интернету. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Council.gov.ru Максут Шадаев

«В прошлом году мы апробировали новую технологию: определения приоритетности подключения населённых пунктов. Люди либо через Госуслуги, либо Почтой России голосовали в пользу подключения конкретного населённого пункта», — заявил Шадаев.

«Более 700 тыс. голосов мы собрали. И, таким образом, у нас программа на этот год из 2 тыс. населённых пунктов была сформирована фактически на основе пожеланий наших граждан, наших жителей… за них проголосовало более 180 тыс. человек. Мы понимаем, что за этой программой стоят конкретные довольные граждане», — указал он.