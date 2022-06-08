Донецк, , 11:22 — REGNUM С начала эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 157 мирных жителей, ещё 732 человека пострадали. Такие данные 8 июня обнародовало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За 112 дней эскалации погибли 157 гражданских лиц, в том числе восемь детей. Ранения различной степени тяжести получили 732 гражданских лица, том числе 55 детей», — уточнили в представительстве.

Также за 112 дней обострения украинского конфликта в результате обстрелов со стороны украинских военных повреждены 4 206 жилых домов, 898 объектов гражданской инфраструктуры.

«В том числе 54 медицинских учреждения, 168 образовательных учреждений, 290 объектов социального обеспечения, 29 объектов критической инфраструктуры, 357 объектов электро-, водо- и газоснабжения», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Всего с 17 февраля по состоянию на 8 июня украинские войска 4 039 раз открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжёлого вооружения — 3 722. Под ударами украинских военных формирований находятся Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Горловка, Александровка, Макеевка, Яковлевка.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 июня украинские вооружённые формирования 67 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики было выпущено в общей сложности 543 единицы различных боеприпасов. Украинскими нацистами применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 203, 155, 152 и122 мм, миномёты калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ/АГС и стрелковое вооружение.

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