Северодонецк, ЛНР, 8 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В данный момент аэропорт Северодонецка уже освобожден от киевских боевиков. Об этом 8 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

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«Северодонецкий аэропорт зачищен… Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот». Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», — написал он в своем сообщении.

Также Мирошник отметил, что, по его информации, обстрелы, которые украинские нацисты вели из аэропорта Северодонецка, теперь прекращены, а остатки киевских боевиков прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта.

«Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит «мощное контрнаступление», обещанное Киевом», — указал посол ЛНР в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населённый пункт Пантелеймоновка в ДНР попал под обстрел украинских формирований.