Сыктывкар, 8 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Уроженцу Коми Владимиру Носову, погибшему в ходе военной спецоперации на Украине, присвоено звание Героя России. Об этом в соцсетях сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Флаг РФ

«Командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты Балтийского флота, уроженец села Коровий Ручей Владимир Николаевич Носов героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. С первых дней Владимир Николаевич выполнял боевые задачи на самых опасных направлениях, спасая мирных жителей Донбасса от гнёта неофашистских формирований», — сообщил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми установят памятник погибшим на Украине солдатам.