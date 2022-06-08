Подгорица, 8 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Черногория отключила российские телеканалы — и попавшие, и не попавшие под санкции ЕС. Об этом посол России в Подгорице Владислав Масленников сообщил 8 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Vikulina13 Черногория

Он рассказал, что российские каналы, попавшие в шестой пакет антироссийских санкций ЕС, в стране отключили в прошлые выходные. При этом не было формального решения о присоединении правительства Черногории — страны-кандидата в члены ЕС — к этому пакету мер.

«Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано», — сказал Масленников.

Санкции ЕС коснулись каналов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный». Но в Черногории отключили ещё и Первый канал, и канал «Победа».

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