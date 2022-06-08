В Бурятии выросло число жертв COVID-19
Улан-Удэ, 8 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 3 030 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 561 человек, в том числе 13 за последние сутки.
Общее число подтверждённых случаев инфицирования к 8 июня достигло 136 836. За сутки диагноз подтвердился у 12 человек, девять заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.