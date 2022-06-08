Кишинёв, 8 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В конкурсе на должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдавии победила Вероника Драгалин, которая, кроме молдавского гражданства, имеет гражданство США. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета прокуроров.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Сообщается, что ВСП выдвинет её кандидатуру на утверждение генеральному прокурору. Драгалин пока ещё является помощником генерального прокурора США в Департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам.

По данным пресс-службы, кандидат на пост главного борца с коррупцией родилась в Молдавии и успела на родине отучится в первом классе, после чего с родителями эмигрировала из страны. Они успели пожить в Италии, Германии, а потом перебрались в США.

Драгалин также получала образование в Кембриджском университете (Великобритания), в Нью-Йоркском университете в Мадриде (Испания) и получила степень доктора права в Школе права Университета Вирджинии (США).

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду ранее признала, что является гражданкой Румынии.