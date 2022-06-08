Строитель, Белгородская область, 8 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Очевидец помог полицейским по горячим следам задержать подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин в городе Строитель Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция

По предварительным данным, злоумышленник в маске и перчатках зашёл в магазин, попросил продавца достать из холодильника воду, затем схватил женщину за волосы и, угрожая ей ножом, потребовал деньги. Продавец, испугавшись, отдала грабителю более 12 тысяч рублей.

Очевидцем нападения стал 26-летний местный житель. Он вызвал полицию, отследил путь злоумышленника и помог сотруднику уголовного розыска задержать подозреваемого — ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений 33-летнего жителя Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело, похищенные деньги изъяты.