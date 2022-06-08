Санкт-Петербург, 8 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Группа «Би-2», которая должна была 17 июня выступить перед участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в одном из крупных заведений ресторанной сети Ginza, отменила свой концерт без объяснения причин, сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Reactor691 Группа «Би-2»

Об отмене концерта перед гостями ПМЭФ, за посещение которого участникам форума было предложено заплатить по 50 тыс. рублей за место со столиком (обязательное условие выкупа целого столика из четырех мест, — прим. ред.), стало известно за несколько дней до мероприятия. Напомним, юбилейный ПМЭФ пройдет в Петербурге с 15 по 18 июня, концерт же должен был состояться вечером в пятницу, 17 июня.

Отметим, отмены и переносы концертов группы «Би-2» в разных городах России начались после того, как 28 апреля музыканты не вышли к своим слушателям в Омске. Как сообщали местные СМИ, это произошло из-за баннера с буквой «Z», который группе не разрешали закрыть черной тканью. Просьбу музыкантов расценили как демонстративный отказ от поддержки специальной военной операции России на Украине. Однако официального подтверждения или опровержения данной информации не было. На сайте «Би-2» сообщается лишь о переносе концертов на осень или 2023 год.

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Добавим, что помимо «Би-2» свое выступление в Петербурге на музыкальном фестивале «Стереолето-2022» отменила певица Манижа. Она также осудила спецоперацию России на Украине, из-за чего многие пользователи соцсетей предлагали привлечь её к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.