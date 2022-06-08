Лондон, 8 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Власти ДНР взывали к международному сообществу восемь лет, указывая на вопиюще беззаконное применение военной силы Киевом против формально своих граждан, и никто на Западе их не хотел слушать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 июня, комментируя высказывания министра юстиции Великобритании Доминика Рааба.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как сообщалось ранее, Рааб заявил, что Лондон намерен обжаловать возможные смертные приговоры, грозящие британским наёмникам в Донецкой Народной Республике.

«Нормально, пусть жалуются. Власти ДНР и граждане этой республики взывали к международному сообществу восемь лет, указывая на вопиюще беззаконное применение военной силы Киевом против формально своих граждан, и никто в Великобритании и в целом на Западе на официальном уровне их не хотел слушать. Ни один из украинских военных, обстреливавших мирные городские кварталы и посёлки, не был привлечён к ответственности. Теперь Донецк завоевал для себя такую возможность. И правильно, что начинают с иностранцев, которые влезли в «конфликт славян между собою». Если они совершили преступления, заслуживающие по законодательству ДНР смертной казни, то так тому и быть — Россия, признавшая ДНР в качестве независимого государства, тут вмешиваться не должна.

Думаю, что вся эта история будет иметь положительный воспитательный момент в принципе для иностранцев, которые хотят вмешиваться в дела на пространстве исторической России. Лондон сам утратил все рычаги влияния, которые могли бы ему помочь в данной ситуации, так что теперь, как говорится, «поздно пить минеральную»…

Британцы, однако, могут не сомневаться, что всё будет по закону: воевали в рядах иностранной армии как солдаты, это одно, совершали при этом преступления против мирных граждан или военнопленных другой стороны — другое», — отметил Михаил Демурин.