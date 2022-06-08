Балей, Забайкальский край, 8 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю 8 июня известил о завершении расследования уголовного дела по факту убийства нарушителя-автомобилиста в результате погони.

Chronomarchie ДПС

По данным следствия, в ночь на 14 января 2022 года в городе Балей Забайкальского края сотрудники полиции проводили мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Когда водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование.

Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться. Начальник отделения ГИБДД в погоне за мужчиной без наличия оснований для применения огнестрельного оружия, вытащил табельное оружие — пистолет Макарова и произвел не менее трех предупредительных выстрелов. Затем полицейский споткнулся и непроизвольно произвел один выстрел, попав преследуемому в голову. От полученного ранения 34-летний мужчина скончался на месте.

Следователи собрали доказательственную базу. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы. Обвиняемый не признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Как сообщало ИА REGNUM, врезультате 34-летний автомобилист скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Читайте также: В Забайкалье облава на пьяных водителей привела к трагедии