Москва, 8 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В 2 021 году в России завершилось подключение к интернету населённых пунктов с численностью от 100 до 250 человек. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Council.gov.ru Максут Шадаев

«В прошлом году мы завершили большую программу подключения населённых пунктов к сети интернет с численностью жителей от 250 до 500 человек», — заявил Шадаев.

«Фактически, построили инфраструктуру в последних 1 500 поселений. Таким образом, все 14 тыс. населённых пунктов обеспечили быстрым интернетом, и сразу же начали подключать населённые пункты с численностью жителей от 100 до 250 человек. Таких населённых пунктов в прошлом году подключили 400, и эта работа дальше будет активно продолжаться», — указал он.