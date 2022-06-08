Москва, , 11:13 — REGNUM Успешные испытания на прочность бака горючего новой российской ракеты-носителя «Союз-5» провели специалисты. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

«Специалистами «Роскосмоса» проведены успешные испытания бака горючего для новой ракеты «Союз-5». Они проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что после проведения испытаний были определены значения и распределение напряжений в силовых элементах конструкции, а также жесткостные характеристики узла.

Кроме того, отмечается, что также специалистами было проведено сравнение полученных данных с расчетными.

«Подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени ракеты «Союз-5», предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что из-за неполадок с двигателем запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблём Cargo Dragon переносится на неопределённый срок.