Киров, Калужская область, 8 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Кирова Калужской области. Женщина подозревается в убийстве. Об этом 8 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Нож в крови

По версии следствия, ночью 4 июня женщина входе ссоры с супругом нанесла ему кухонным ножом удар в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте. После этого подозреваемая сама позвонила в полицию и сообщила о совершённом преступлении.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемой в убийстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Супруги воспитывали двоих детей, которые в настоящее время проживают у родственников. Расследование уголовного дела продолжается.