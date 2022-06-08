Каспийск, Дагестан, , 11:12 — REGNUM В Дагестане выявлено хищение денежных средств в крупном размере при обеспечении деятельности детского сада в городе Каспийске. В мошенничестве подозревают бывшего заведующего дошкольной образовательной организацией и двух предпринимателей. В общей сложности они присвоили более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как установило следствие, в течение двух лет директор детского сада и двое бизнесменов заключали фикстивные договора на поставку товарно-материальных ценностей для нужд детского сада. В итоге им удалось прибрать к рукам свыше 1 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, во время следствия похищенные деньги были возвращены в бюджет.