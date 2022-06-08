Лондон, 8 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Европа рискует столкнуться с необходимостью ограничивать энергопотребление предстоящей зимой, особенно если холода совпадут с оживлением экономического спроса в Китае, предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, как сообщает об этом 8 июня Financial Times.

Moldovanews.md Газовая конфорка

Говоря о возможных масштабах нехватки энергоресурсов, исполнительный директор МЭА дал неутешительный прогноз о том, что, возможно, для промышленных и других потребителей газа в Европе придется ввести нормированную подачу, если в скорейшие сроки не будут предприняты шаги по повышению эффективности.

«Если у нас будет суровая и долгая зима и если мы не примем [меры по снижению спроса]… я бы не исключил нормирование природного газа в Европе, начиная с крупных промышленных объектов», — сказал он в интервью Financial Times.

По словам Бироля, правительствам необходимо снижать спрос на энергию путем повышения эффективности. Однако потенциальный дефицит газа будет не таким острым, «если китайская экономика не будет работать в обычном темпе», добавил он. В последние месяцы ограничения в рамках политики «нулевой терпимости» к COVID-19 замедлили экономический рост Китая и сократили спрос на энергоносители, но сейчас страна вновь открывает свои двери.

Многие страны континентальной Европы в значительной мере зависят от российского газа. Ранее Германия заявила, что в случае острой нехватки газа ей придется отключить промышленные предприятия от газовой сети, чтобы обеспечить его подачу домохозяйствам.

Также и в Дании министр по вопросам климата Дан Йоргенсен в интервью заявил, что, возможно, придется нормировать энергопотребление, если Европа прекратит импорт российского газа. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон также сообщила, что ЕС разрабатывает план действий на случай полного прекращения импорта российского газа, которые будут включать в себя нормирование газа для промышленности.