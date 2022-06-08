Богота, 8 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Исключение ряда латиноамериканских стран из состава участников Саммита Америк в Лос-Анджелесе является оскорблением для всего международного сообщества. Об этом говорится в заявлении коммунистов Колумбии под названием «Поддельный саммит в Лос-Анджелесе», пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

По мнению коммунистов, администрация президента США Джо Байдена руководствуется анахроничным империалистическим высокомерием, столкнувшимся с решением нужд народов полушария.

«Мексика и многие правительства подняли флаг достоинства континента и собрались в Гаване в знак протеста против произвола», — говорится в заявлении.

В партии раскритиковали тот факт, что США претендуют на право решать, кто может присутствовать на саммите, а кто нет: «Народная борьба в Латинской Америке и Карибском бассейне создает правительства и процессы сопротивления, которые стремятся к другому возможному миру. Любое освободительное продвижение подразумевает разрыв этих неоколониальных связей, характерных для империализма».

По мнению коммунистов, президент Колумбии Иван Дуке «едет в Лос-Анджелес, чтобы продемонстрировать подчинение своего режима этой модели подчинения».