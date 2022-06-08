Ярославль, 8 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Нормативный акт о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля могут скорректировать. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

В повестку дня комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета Ярославля, которая проходит 8 июня, был внесен вопрос о внесении изменений в «Положение о порядке проведения конкурса». Однако в последний момент из списка рассматриваемых вопросов данный пункт исчез.

Само «Положение» было принято муниципалитетом в 2 016 году после отмены прямых выборов мэра. Документ корректировали дважды — в ноябре 2 018 и в декабре 2 021 года. В частности, в 2 018 году перед голосованием по кандидатуре Владимира Волкова снизили требования к трудовому стажу, порог работы на муниципальной службе был сокращен до 3 лет. Известно, что новые правки в документ внесены в связи с изменением федерального законодательства, но пока по неизвестным причинам их рассмотрение депутатами муниципалитета перенесено.