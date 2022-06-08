Москва, , 11:07 — REGNUM Россия поставила перед собой ряд ключевых задач по цифровой трансформации до 2 030 года. Об этом 8 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

«Цифровая трансформация вошла у нас в пятёрку целей национального развития России до 2 030 года. Что означает это на практике? Что 97% семей должны иметь возможность пользоваться быстрым и дешёвым интернетом. Скоростной мобильный интернет должен быть доступен на территории всех населённых пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог», — заявил Шадаев.

«95% услуг должны быть доступны в электронном виде, а эти услуги можно будет получить не выходя из дома, просто удобно заполнив заявление на портале Госуслуг и в личный кабинет получив электронный результат», — указал он.