Минск, , 11:07 — REGNUM Власти Белоруссии заморозили почти на два года размер арендной платы за пользование госимуществом. Такое решение было принято оперативно-ситуационным штабом при Совете министров страны. Об этом 8 июня сообщается в телеграм-канале Совмина.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Базовая арендная величина и размер арендной платы за пользование государственным движимым и недвижимым имуществом не будет расти до 1 апреля 2 024 года», — уточнили в Совете министров.

Отмечается, что такое решение «позволит сохранить условия для стабильного функционирования субъектов хозяйствования».

Кроме того, приняты меры для вовлечения неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный оборот. Так, уже в ближайшее время будет разработана методика предоставления государственного движимого и недвижимого имущества, не используемого более трех лет, в безвозмездное пользование сроком на пять лет производителям для расширения производства и иных целей.

Напомним, базовая арендная величина с 27 марта 2 019 года в Белоруссии составляет 16,9 белорусских рубля.