Новосибирск, 8 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области запустили региональную биржу запросов и контактов — сайт «Сделаем сами». Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

(сс) geralt Интернет

«Предприниматели могут размещать информацию о своей продукции и найти нового контрагента в привычной системе, — говорится в официальном сообщении. — Платформа позволит сократить время поиска и затраты по логистике, предоставляя информацию о продукции и ресурсах предприятий, которые уже отправили информацию».

Уточняется, что в дополнение к сервису создан телеграм-бот «Сделаем сами».