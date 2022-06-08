Уфа, , 11:15 — REGNUM Резкие подъемы уровня воды в реках ожидаются в связи с обильными осадками в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ливень Newdesignfile.com

«В связи с сильными осадками по территории Республики Башкортостан в период с 9 по 14 июня на малых степных и горных реках ожидаются резкие подъемы уровней воды и увеличение притока к гидротехническим сооружениям», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в пониженных местах возможен выход на пойму рек Ай, Лемезы, Юрюзань, Инзер, Сим и малых водотоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за неделю выпала месячная норма осадков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии за неделю выпала месячная норма осадков