Лондон, , 11:05 — REGNUM Российский бизнесмен Роман Абрамович пытает оспорить наложенные на него санкции Европейского союза, так как считает их «дискриминационными и непропорциональными». Об этом 8 июня сообщает британская газета Times со ссылкой на направленные Евросоюзу юридические документы.

Роман Абрамович Marina Lystseva

«Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных ЕС, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту (России Владимиру) Путину», — говорится в материале издания.

Также отмечается, что, предположительно, российский бизнесмен сделал аналогичные заявления правительству Великобритании.

При этом указывается, что Абрамович считает, что он больше платит налогов в Британии и Евросоюзе, нежели в России, в связи с чем его не нужно считать ведущим донором российского государства или сторонником политики РФ по Украине.

Кроме того, уточняется, что юристы бизнесмена из Бельгии сообщили, что Абрамович инвестировал £2 млрд частных средств в Британии, его семейный офис расположен в Лондоне, а в футбольном клубе «Челси» и других компаниях у него ранее работала почти тысяча человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский министр финансов Джанет Йеллен признала, что «практически невозможно» оградить США от потрясений на нефтяном рынке.