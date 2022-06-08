Москва, 8 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Антироссийские санкции ускорили процесс похищения благосостояния Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«Санкционная политика настолько негативно влияет на экономику государств ЕС, что индекс цен производителей в ряде государств «старушки Европы» превышает в моменте 30-40% в годовом выражении, — сказал Ордов. — Это уже напоминает галопирующую инфляцию. Такие скачки становятся ощутимо болезненными и требуют жестких экономических мер поддержки, а не собственноручных ограничений в виде санкций. В древнегреческой мифологии была легенда о похищении Европы. Похоже, санкции ускорили процесс похищения благосостояния ЕС и становятся причиной роста инфляции во всем мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что санкции, введенные против России, негативно сказались и на ее международных партнерах.