Москва, , 11:04 — REGNUM Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Об этом сегодня, 8 июня, заявил директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин в интервью РИА Новости.

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По его словам, торги восточными валютами планируется запустить в ближайшие месяцы. По мере решения ряда технических вопросов торга по этим валютам будут запускаться.

«На рассмотрении находится 20 валютных пар. Но это не значит, что все они будут запущены. Для старта требуется самое главное условие — реальный интерес со стороны участников торгов и их клиентов», — пояснил Скабелин.

Сейчас на Мосбирже организованы торги валютными парами с долларом США, евро, китайским юанем, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, белорусским рублем, турецкой лирой, японской иеной и казахстанским тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосбиржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов.

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