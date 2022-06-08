Улан-Удэ, 8 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Пожарные-десантники и парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов вернулись домой из Красноярского края. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

24.mchs.gov.ru Лесные пожары в Красноярском крае

50 специалистов были направлены на север края 15 мая из-за осложнения лесопожарной обстановки. Они участвовали в тушении 16 лесных пожаров общей площадью 10 тыс. га на территориях Кежемского и Эвенкийского районов. По словам пожарных, им пришлось бороться с огнём далеко в тайге.

«Там болотистая местность, завалы — валежник, сухостой и старая гарь. Расчищали это всё вручную. Те пожары, которые были ближе к населенным пунктам, были уже не такие сложные — лес почище и болот не было», — рассказал инструктор базы Виктор Филиппов.

После выполнения задания, как отмечается, бурятским пожарным выразило благодарность Министерство лесного хозяйства Красноярского края.