Владикавказ, 8 июня 2022, 11:01 — REGNUM В Северной Осетии в 2022 году будут выпущены на волю три леопарда. Эти мероприятия проводятся в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. На совещании в Минприроды РФ глава регионального министерства Виталий Кокоев доложил о готовности к выпуску леопардов Лео, Хосты и Лауры в дикую природу. Такой вывод сделала группа экспертов.
По словам Кокоева, для наблюдения за выпущенными леопардами будут использованы отечественные GPS-передатчики. Выпуск животных на волю должен способствовать привлечению леопардов из соседних регионов Закавказья для формирования пар и распространения потомства по всей российской территории Кавказа.
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